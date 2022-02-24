Польша разворачивает пункты приема беженцев с Украины

Власти Польши разворачивают в двух регионах страны на границе с Украиной пункты приема беженцев. Об этом сообщил в четверг в эфире радио Plus заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер.

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"В течение ближайших нескольких часов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах у польско-украинской границы появятся распределительные пункты", - заявил он.

По словам представителя МВД, эти шаги - начало реализации заранее подготовленного плана приема беженцев с Украины. Всего таких пунктов появится восемь. План предполагает прием беженцев и их последующее распределение по другим регионам страны.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.