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1 час назад

Польша разворачивает в двух регионах страны пункты приема беженцев с Украины

ТАССиещё 1

Власти Польши разворачивают в двух регионах страны на границе с Украиной пункты приема беженцев. Об этом сообщил в четверг в эфире радио Plus заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер.

Польша разворачивает пункты приема беженцев с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В течение ближайших нескольких часов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах у польско-украинской границы появятся распределительные пункты", - заявил он.

По словам представителя МВД, эти шаги - начало реализации заранее подготовленного плана приема беженцев с Украины. Всего таких пунктов появится восемь. План предполагает прием беженцев и их последующее распределение по другим регионам страны.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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