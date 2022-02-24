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17 минут назад

На Украине ввели ограничения на снятие денег

Газета.Ru

Национальный банк Украины объявил о введении лимита на снятие наличных суммой в 100 тыс гривен ежедневно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦБ.

На Украине ввели ограничения на снятие денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ограничить снятие наличных со счета заказчика в общей сложности 100 тыс. гривен [около 3,5 тыс. долларов] в день (без учета заработной платы и соцвыплат), за исключением предприятий и учреждений, обеспечивающих реализацию мобилизационных планов (задач), правительства и индивидуальных разрешений Национального банка Украины без подсчета и снятия комиссий», — уточнили в Нацбанке.

По постановлению, запрещается выдача наличных в иностранной валюте за исключением организаций, которые обеспечивают выполнение мобилизационных задач, правительства и при наличии индивидуального разрешения Нацбанка.

«Правительственные выплаты должны производиться без ограничений...», — добавил регулятор.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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