На Украине ввели ограничения на снятие денег

Национальный банк Украины объявил о введении лимита на снятие наличных суммой в 100 тыс гривен ежедневно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦБ.

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«Ограничить снятие наличных со счета заказчика в общей сложности 100 тыс. гривен [около 3,5 тыс. долларов] в день (без учета заработной платы и соцвыплат), за исключением предприятий и учреждений, обеспечивающих реализацию мобилизационных планов (задач), правительства и индивидуальных разрешений Национального банка Украины без подсчета и снятия комиссий», — уточнили в Нацбанке.

По постановлению, запрещается выдача наличных в иностранной валюте за исключением организаций, которые обеспечивают выполнение мобилизационных задач, правительства и при наличии индивидуального разрешения Нацбанка.

«Правительственные выплаты должны производиться без ограничений...», — добавил регулятор.

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