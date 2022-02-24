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19 минут назад

Жители Киева начали скупать товары первой необходимости

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Жители украинской столицы массово покупают товары первой необходимости и продукты.

Жители Киева начали скупать товары первой необходимости
Фото: ReutersReuters

В магазинах выстраиваются очереди, в некоторых точках нет хлеба и других продуктов первой необходимости. Кафе и рестораны закрыты. В некоторых банкоматах можно снять наличные, но в ряде банков деньги выдают только в кассах при предъявлении паспорта, передает ТАСС.

На АЗС выстроились огромные очереди из десятков машин, на некоторых заправках закончилось топливо.

Ранее жители Киева выстроились в очереди у банкоматов.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен.

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