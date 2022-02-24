Молдавия введет режим ЧП в связи с ситуацией на Украине

Молдавия введет режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности в четверг.

"Принято решение, что правительство попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения. Также сегодня состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут приняты решения в целях управления кризисной ситуацией и предупреждения угроз гуманитарного характера", - сказала Санду.

"Я распорядилась усилить работу патрульных подразделений МВД, чтобы избежать возможных провокаций", - уточнила она.

Госорганы Молдавии также работают в режиме ЧП.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.