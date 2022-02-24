Молдавия введет режим ЧП в связи с ситуацией на Украине

Молдавия введет режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности в четверг.
"Принято решение, что правительство попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения. Также сегодня состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут приняты решения в целях управления кризисной ситуацией и предупреждения угроз гуманитарного характера", - сказала Санду.
"Я распорядилась усилить работу патрульных подразделений МВД, чтобы избежать возможных провокаций", - уточнила она.
Госорганы Молдавии также работают в режиме ЧП.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.