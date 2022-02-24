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40 минут назад

В Китае ответили на вопрос о военной поддержке России

Елена Прошина

Россия обладает военной мощью и не нуждается в поддержке Китая, т.к. может самостоятельно справиться с ситуацией на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге.

В Китае ответили на вопрос о военной поддержке России
Фото: ReutersReuters

Отвечая на вопрос, окажет ли Пекин Москве военную поддержку на фоне ситуации на Украине, представитель китайского МИД ответила отрицательно.

«Россия - великая держава, обладающая мощью. Ей не нужна поддержка Китая или других стран», - приводит слова Чуньин ТАСС.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза организации призвал все стороны конфликта вокруг Украины проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности. По его словам, «дверь для мирного решения конфликта еще не полностью закрыта».

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