В Китае ответили на вопрос о военной поддержке России

Россия обладает военной мощью и не нуждается в поддержке Китая, т.к. может самостоятельно справиться с ситуацией на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге.
Отвечая на вопрос, окажет ли Пекин Москве военную поддержку на фоне ситуации на Украине, представитель китайского МИД ответила отрицательно.
«Россия - великая держава, обладающая мощью. Ей не нужна поддержка Китая или других стран», - приводит слова Чуньин ТАСС.
Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза организации призвал все стороны конфликта вокруг Украины проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности. По его словам, «дверь для мирного решения конфликта еще не полностью закрыта».