ЕС готовится ввести против России самый жесткий пакет санкций

Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества в связи с ее военной операцией на Украине. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы получим [на экстренном саммите ЕС в четверг] политическое поручение ввести самый жесткий пакет санкций когда-либо", - сказал он и подчеркнул, что Европа переживает одни из самых мрачных часов со времен Второй мировой войны.

Как заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам.

"Сегодня мы представим пакет масштабных и целенаправленных санкций европейским лидерам для их одобрения. С помощью этого пакета мы нацелимся на стратегические секторы российской экономики, блокируя их доступ к ключевым технологиям и рынкам. Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, ЕС заморозит российские активы в сообществе и прекратит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку. "Как и в случае с первым пакетом санкций, мы тесно сотрудничаем с партнерами и союзниками. Эти санкции призваны нанести серьезный ущерб интересам Кремля и его способности финансировать войну", - добавила она.

Лидеры 27 стран ЕС проведут экстренную встречу в четверг вечером, чтоб обсудить ситуацию вокруг Украины и дальнейшие шаги в отношении России.