В Киеве образовались очереди на АЗС

На автозаправочных станциях Киева образовались очереди, АЗС при этом продолжают работать, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина». Видео с места событий появилось в соцсетях.

«По словам очевидцев, на выезде из города в западном направлении пробки, однако поток машин движется. В то же время общественный транспорт работает, как и полиция», — говорится в сообщении.

В соцсетях были опубликованы кадры с километровыми пробками на выездах из города.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.