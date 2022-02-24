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16 минут назад

В ДНР заявили о скором окончании операции в Донбассе

Газета.Ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что военная операция в Донбассе скоро закончится, сообщает РИА «Новости».

В ДНР заявили о скором окончании операции в Донбассе
Фото: Телеграм-канал «ЧТД»Телеграм-канал «ЧТД»

«Могу сказать, что это совсем скоро закончится <...> Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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