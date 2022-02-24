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27 минут назад

Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада отреагировать на ситуацию в Донбассе и закрыть воздушное пространство. Об этом он написал в своем Twitter.

Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Немедленные санкции, оборонная и финподдержка! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру», — написал он.

Глава государства также уточнил, что уже обсудил ситуацию с главами США, Германии, Евросоюза, Польши и Великобритании.

Ранее Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на Украине и обратился к жителям страны. Он заявил, что весь сектор безопасности и обороны государства работает. Он также подчеркнул, он лично, СНБО и кабинет министров Украины будут постоянно «на связи».

Также Зеленский сообщил, что ведет с лидерами западных стран переговоры о создании «антипутинской коалиции».

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