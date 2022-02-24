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1 час назад

Лукашенко проводит совещание с Генштабом вооруженных сил

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о проведении экстренного совещания с Генеральным штабом вооруженных сил Белоруссии, сообщает «БелТА».

Лукашенко проводит совещание с Генштабом вооруженных сил
Фото: ReutersReuters

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к российским и украинским гражданам. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Российский лидер назвал действия РФ самозащитой от создаваемых для страны угроз.

В Минобороны России заявили, что вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

Ранее в ЛНР заявили, что взяли подконтрольные Киеву города.

Под контроль Народной милиции перешли города Счастье и Станица Луганская. Народная милиция ЛНР также сообщала, что начала артиллерийскую подготовку и операцию по освобождению своих временно оккупированных территорий.

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