Лукашенко проводит совещание с Генштабом вооруженных сил

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к российским и украинским гражданам. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Российский лидер назвал действия РФ самозащитой от создаваемых для страны угроз.