Джонсон призвал Украину к сопротивлению

«Украинский президент сообщил премьер-министру последнюю информацию о происходящих атаках, и премьер-министр сказал, что Запад не должен быть безучастным. Премьер-министр также сказал, что он надеется, что Украина сможет оказать сопротивление и что все британцы думают о ее народе в эти темные времена», - цитирует заявление главы британского правительства ТАСС.