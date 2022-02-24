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17 минут назад

Джонсон призвал Украину к сопротивлению

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он надеется, что Украина окажет сопротивление, а Британия с союзниками «ответят решительно» на действия России.

Джонсон призвал Украину к сопротивлению
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также Джонсон заявил, что Запад не должен быть безучастным в свете последних событий на Донбассе.

«Украинский президент сообщил премьер-министру последнюю информацию о происходящих атаках, и премьер-министр сказал, что Запад не должен быть безучастным. Премьер-министр также сказал, что он надеется, что Украина сможет оказать сопротивление и что все британцы думают о ее народе в эти темные времена», - цитирует заявление главы британского правительства ТАСС.

Кроме того, с своем Twitter Джонсон написал, что потрясен «ужасающими событиями на Украине».

«Я поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Наши союзники ответят решительно», - написал британский премьер.

В своем телеобращении президент РФ Владимир Путин сообщил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой.

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