Канада оценила события на Украине

Правительство Канады осуждает действия России в Донбассе и планирует принять дополнительные меры для сдерживания Москвы. Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо, передает РИА Новости.

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«Канада самым решительным образом осуждает вопиющую атаку России на Украину. Эти неспровоцированные действия представляют собой новое очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», - отметил Трюдо, слова которого привел канадский кабмин.

В его заявлении говорится, что в связи с этими «атаками» Канада собирается принять «дополнительные меры, чтобы остановить агрессию со стороны России».

«Мы продолжим поддерживать Украину, ее народ и украинскую диаспору в Канаде. Наглые действия России не останутся безнаказанными», - указал Трюдо.

Ранее сообщалось, что Великобритания анонсировала расширение санкций в случае продолжения агрессии против Украины. Она сообщила, что не отступит от поддержки суверенитета и целостности незалежной.