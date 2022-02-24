Канада оценила события на Украине

Правительство Канады осуждает действия России в Донбассе и планирует принять дополнительные меры для сдерживания Москвы. Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо, передает РИА Новости.
«Канада самым решительным образом осуждает вопиющую атаку России на Украину. Эти неспровоцированные действия представляют собой новое очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», - отметил Трюдо, слова которого привел канадский кабмин.
В его заявлении говорится, что в связи с этими «атаками» Канада собирается принять «дополнительные меры, чтобы остановить агрессию со стороны России».
«Мы продолжим поддерживать Украину, ее народ и украинскую диаспору в Канаде. Наглые действия России не останутся безнаказанными», - указал Трюдо.
Ранее сообщалось, что Великобритания анонсировала расширение санкций в случае продолжения агрессии против Украины. Она сообщила, что не отступит от поддержки суверенитета и целостности незалежной.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.