Украина закрывает воздушное пространство

По данным телеграм-канала Shot, Россия также приняла решение о закрытии воздушного пространства у границ Украины для гражданских самолетов. Отменены все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы. Кроме того, приостановлены рейсы из ростовского аэропорта Платов.