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33 минуты назад

Украина закрывает воздушное пространство

Елена Прошина

Власти Украины запретили авиации летать над территорией страны, сообщает украинский регулятор в сфере гражданской авиации "Украэрорух".

Украина закрывает воздушное пространство
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным телеграм-канала Shot, Россия также приняла решение о закрытии воздушного пространства у границ Украины для гражданских самолетов. Отменены все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы. Кроме того, приостановлены рейсы из ростовского аэропорта Платов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер сделал соответствующее заявление утром 24 февраля.

Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе

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