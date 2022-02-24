Украина закрывает воздушное пространство

Власти Украины запретили авиации летать над территорией страны, сообщает украинский регулятор в сфере гражданской авиации "Украэрорух".
По данным телеграм-канала Shot, Россия также приняла решение о закрытии воздушного пространства у границ Украины для гражданских самолетов. Отменены все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы. Кроме того, приостановлены рейсы из ростовского аэропорта Платов.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер сделал соответствующее заявление утром 24 февраля.