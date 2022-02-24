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18 минут назад

Генсек ООН Гутерриш призвал Путина "остановить солдат" от атаки на Украину

Газета.Ru

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине призвал президента России Владимира Путина "остановить солдат" от атаки на Украину и дать миру шанс. Об этом сообщается на сайте организации.

В ООН призвали Путина "остановить своих военных"
Фото: ReutersReuters

"Я хочу сказать одну вещь от моего сердца: президент Путин, остановите своих военных от атаки на Украину, дайте миру шанс. Так много людей уже погибли", — заявил Гутерриш.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш оказался подвержен влиянию Запада, что влияет на его высказывания по поводу происходящего на востоке Украины. Он добавил, что Россия довела до Гутерриша свою оценку по ситуации вокруг Украины. До этого генсек ООН назвал решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины и "смертельным ударом" по минским соглашениям.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик.

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