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37 минут назад

Зеленский обратился с просьбой к Франции

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону за «макрофинансовой помощью». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу Владимира Зеленского в Twitter.

Зеленский обратился с просьбой к Франции
Фото: ТАССТАСС

В публикации говорится, что глава украинского государства также поблагодарил Францию за уже предоставленную помощь в сфере обороны: поставку системы разминирования и индивидуальных средств обороны.

«Призвал Францию как страну, председательствующую в Совете ЕС, оказать макрофинансовую помощь», — написал Зеленский.

На Украине указали на критическую ошибку Зеленского

Ранее президент Украины заявил, что Киев не собирается «низко кланяться» государствам, которые помогали стране в военной сфере. Он пояснил, что западные страны прежде всего сделали вклад в безопасность Европы и всего мира. Зеленский подчеркнул, что он благодарен за любую помощь, но меры поддержки европейских государств — не благотворительные взносы, и Украина не должна просить или благодарить за них.

«Не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира, где Украина восемь лет является надежным щитом», — заявил Зеленский.

Кроме того, он потребовал от Запада «честные ответы на вопросы о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО».

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