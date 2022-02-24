В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
42 минуты назад

В США Кулебе пообещали решительные меры против РФ

News.ru

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Она пообещала коллеге быструю и решительную помощь при ухудшении ситуации вокруг Украины, говорится на сайте дипмиссии США.

Вашингтон дал обещание Киеву в борьбе с "агрессией" РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Посол Томас-Гринфилд подтвердила готовность Соединённых Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнёрами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины, — отмечается в сообщении.

Байден принял решение по вопросу отправки американских войск на Украину

Кулеба в Нью-Йорке выступил на заседании ГА ООН.

Ранее стало известно, что Киев имеет два плана по разрешению кризиса, заявил Дмитрий Кулеба. Один из них дипломатический, другой — военный, отметил он на брифинге после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Дипломат подчеркнул, что в случае, если дипломатия не справится, то украинцам предстоит воевать.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители