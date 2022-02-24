Вашингтон дал обещание Киеву в борьбе с "агрессией" РФ

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой . Она пообещала коллеге быструю и решительную помощь при ухудшении ситуации вокруг Украины, говорится на сайте дипмиссии США.

Посол Томас-Гринфилд подтвердила готовность Соединённых Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнёрами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Киев имеет два плана по разрешению кризиса, заявил Дмитрий Кулеба. Один из них дипломатический, другой — военный, отметил он на брифинге после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Дипломат подчеркнул, что в случае, если дипломатия не справится, то украинцам предстоит воевать.