Зеленский выступил с экстренным обращением к народу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к народу, в ходе которого перешел на русский язык. Он заявил, что инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но ответа не получил.

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«Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», – приводит ТАСС слова Зеленского в видеобращении, опубликованном офисом президента Украины.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.