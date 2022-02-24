Макрон поговорил с Зеленским и оценил его хладнокровие

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку Киеву. Об этом сообщает Reuters.

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Французский лидер в очередной раз подтвердил свою поддержку суверенитету Украины и территориальной целостности страны. Кроме того, Макрон «высоко оценил хладнокровие президента Украины в нынешней ситуации», передает агентство.

Отмечается, что поддержка, которую Европейский союз может оказать Украине, будет включена в повестку дня заседания Европейского совета, которое состоится 24 февраля.