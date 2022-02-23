Власти Узбекистана отменили масочный режим

Спецкомиссия в Узбекистане приняла решение с 1 марта отменить масочный режим, но рекомендовала продолжать носить маски в общественных местах. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минздрава республики.

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"Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова на своем заседании в среду приняла решение отменить масочный режим, но рекомендовала гражданам продолжать носить маски в общественных местах", - отметили в ведомстве.

Сообщается также, что "принятое в марте 2020 года решение об обязательном ношении масок отменено в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, но при ее ухудшении может быть принято вновь".

В апреле минувшего года в Узбекистане началась массовая вакцинация населения. Для этого применяются российская вакцина "Спутник V", препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и американские препараты Moderna и Pfizer. По последним данным, в республике с населением в 35 млн человек для вакцинации уже использовано более 44 млн доз.