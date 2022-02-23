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40 минут назад

Сотрудник милиции ЛНР погиб во время обстрела ВСУ

Парламентская газета

Военнослужащий Народной милиции ЛНР стал жертвой минометного обстрела украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сотрудник милиции ЛНР погиб во время обстрела ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером в воскресенье ВСУ устроили обстрел территории ЛНР с направления подконтрольного Киеву населенного пункта Новоалександровка. В частности, в половину восьмого под минометы попало Калиново-Борщеватое, где и был убит правоохранитель из числа ополчения.

Ранее в этот день под огонь украинских силовиков попали сотрудники российского телеканала «Звезда». Это произошло в тот момент, когда журналисты снимали сюжет, и инцидент попал на видеокадры.

Очередная эскалация на юго-востоке Украины произошла на прошлой неделе. Стороны обвиняли друг друга в провокациях. В понедельник Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а Совет Федерации разрешил президенту использовать армию на территории другой страны. При этом обстрелы республик продолжаются ежедневно.

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