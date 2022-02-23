На Украине рассказали о быстром способе создания ядерного оружия

У Украины есть несколько способов создания собственного ядерного оружия, заявили эксперты изданию «Сегодня.ua».
Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что разработка ЯО может занять у Киева 5-7 лет. Проще всего достичь этой цели можно за счет покупки небольшого реактора для производства оружейного плутония, который позволяет в короткие сроки накопить 100 ядерных зарядов . Такие заряды будут обладать средней мощностью — в пределах 15 кг. Стоимость такого проекта Снегирев оценил в 200-300 млн долларов.
Также Украина может задействовать Восточный горно-обогатительный комбинат под Днепром для добычи природного урана и его дальнейшего высокого обогащения. Альтернативный вариант — выработка плутония из топлива на Чернобыльской АЭС.
Средство доставки ядерного снаряда до цели могут разработать специалисты завода «Южмаш» или конструкторского бюро «Южное», которые производились ракеты-носители «Зенит», «Циклон» и «Антарес».
Главным препятствием в вопросе ядерного вооружения для Украины является Запад, отметил Олег Стариков. Если украинские власти решат реализовать национальную ядерную программу, то нарвутся на жесткие санкции мирового сообщества во главе США, которые занимают непримиримую позицию в отношении появления новых стран с ядерным оружием. Киев получит санкции, которые сделают его мировым изгоем.