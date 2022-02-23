На Украине рассказали о быстром способе создания ядерного оружия

У Украины есть несколько способов создания собственного ядерного оружия, заявили эксперты изданию «Сегодня.ua».

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Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что разработка ЯО может занять у Киева 5-7 лет. Проще всего достичь этой цели можно за счет покупки небольшого реактора для производства оружейного плутония, который позволяет в короткие сроки накопить 100 ядерных зарядов . Такие заряды будут обладать средней мощностью — в пределах 15 кг. Стоимость такого проекта Снегирев оценил в 200-300 млн долларов.

Также Украина может задействовать Восточный горно-обогатительный комбинат под Днепром для добычи природного урана и его дальнейшего высокого обогащения. Альтернативный вариант — выработка плутония из топлива на Чернобыльской АЭС.

Средство доставки ядерного снаряда до цели могут разработать специалисты завода «Южмаш» или конструкторского бюро «Южное», которые производились ракеты-носители «Зенит», «Циклон» и «Антарес».