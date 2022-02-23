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1 час назад

Минспорта Украины отменит все соревнования на территории страны

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Министерство молодёжи и спорта Украины отменило все спортивные и массовые мероприятий на территории страны.

Минспорта Украины отменит все соревнования на территории страны
Фото: ©Anatolii Siryk/ Ukrinform/Future Publishing Gettyimages.ru©Anatolii Siryk/ Ukrinform/Future Publishing Gettyimages.ru

Такое решение принято в связи с чрезвычайным положением в стране, сообщает Sport.ua. Отмечается, что ЧП будет действовать не менее 30 дней. При этом участие сборной Украины в международных соревнованиях не отменяется.

Напомним, что такое положение в стране обусловлено конфликтом России с Украиной из-за признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР.

Ранее немецкое издание Bild выступило против логотипа «Газпрома» на форме «Шальке» и в матчах ЛЧ.

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