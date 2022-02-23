Эрдоган в разговоре с Путиным выступил за неделимость Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что не признает шагов Москвы, направленных против целостности Украины. Об этом сообщает «Эхо Москвы».
По словам турецкого лидера, военный конфликт на Украине никому не выгоден. Он добавил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества.
По мнению Эрдогана, украинский кризис должен быть решен на основании Минских соглашений.
Ранее Эрдоган заявил, что в споре между Москвой и Киевом Анкара не может занимать чью-либо сторону.