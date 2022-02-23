Эрдоган в разговоре с Путиным выступил за неделимость Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что не признает шагов Москвы, направленных против целостности Украины. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

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По словам турецкого лидера, военный конфликт на Украине никому не выгоден. Он добавил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества.

По мнению Эрдогана, украинский кризис должен быть решен на основании Минских соглашений.