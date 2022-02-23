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1 час назад

Президент Польши заявил о возможности блокады путешествий для россиян

ТАСС

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности блокады путешествий для россиян, если ситуация на востоке Украины обострится.

Президент Польши заявил о возможном закрытии границы для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К сожалению, санкции должны быть очень мощными", - сказал польский лидер в среду на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Он напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью. "Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России", - указал Дуда.

"Мы призываем к миру и спокойствию", - сказал польский лидер. "Как президент Польши, знающий многих россиян, я не сомневаюсь, что россияне - обычные жители большого российского государства - хотят жить в спокойствии, не хотят сражаться, хотят строить свое будущее, хотят рассматриваться в качестве хороших и честных людей, как просто граждане мира", - добавил он.

Страны Запада начали обсуждать разные санкции в отношении России после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые среди мирного населения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию.

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