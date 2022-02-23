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30 минут назад

Зеленский призвал решить вопрос «Северного потока — 2»

Газета.Ru

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости «окончательной и бесповоротной» остановке российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский призвал решить вопрос «Северного потока — 2»
Фото: ReutersReuters

Заявление украинского лидера прозвучало на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, территории которых входят в международно-признанные границы страны. Российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 21 февраля.

На следующий день канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил министерству экономики страны остановить сертификацию «Северного потока — 2».

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев в ответ призвал немецкие власти к прагматизму и выразил надежду, что решение по «Северному потоку — 2» будет пересмотрено.

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