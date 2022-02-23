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46 минут назад

«Можем повторить»: Лондон пообещал «пнуть» Москву

Илья Родин

Британия всегда готова «дать пинка» Москве, как сделала это при Николае I. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес, передает ТАСС.

«Можем повторить»: Лондон пообещал «пнуть» Москву
Фото: ТАССТАСС

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это», - напомнил Уоллес.

Министр полагает, что президент РФ Владимир Путин повторил в какой-то степени ошибку императора Николая I, вступив в конфронтацию с Западом.

СМИ напоминают, что Великобритания и ее союзники формально победили в Крымской войне. России пришлось пойти на уступки. Но при этом англичане потратили значительные финансовые средства, потеряли большое количество солдат ради захвата «половины городка с населением современного Моршанска».

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