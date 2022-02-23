«Можем повторить»: Лондон пообещал «пнуть» Москву

Британия всегда готова «дать пинка» Москве, как сделала это при Николае I. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес, передает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это», - напомнил Уоллес.

Министр полагает, что президент РФ Владимир Путин повторил в какой-то степени ошибку императора Николая I, вступив в конфронтацию с Западом.