Британия всегда готова «дать пинка» Москве, как сделала это при Николае I. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес, передает ТАСС.
«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это», - напомнил Уоллес.
Министр полагает, что президент РФ Владимир Путин повторил в какой-то степени ошибку императора Николая I, вступив в конфронтацию с Западом.
СМИ напоминают, что Великобритания и ее союзники формально победили в Крымской войне. России пришлось пойти на уступки. Но при этом англичане потратили значительные финансовые средства, потеряли большое количество солдат ради захвата «половины городка с населением современного Моршанска».