Трамп предсказал захват Тайваня Китаем

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик в итоге позволит Китаю захватить Тайвань. Цитату приводит телеканал Fox News.

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По мнению экс-лидера США, власти КНР могут расценить кризис вокруг Украины как сигнал к действиям.

«Китай будет следующим. Если бы я был президентом, он бы даже не пытался [атаковать Тайвань]», — отметил он.

Трамп считает, что сначала китайские власти ждали завершения Олимпийских игр, но теперь атака может начаться в любой момент.