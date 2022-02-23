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1 час назад

Эрдоган озвучил позицию Турции в конфликте России и Украины

Елена Прошина

Турция не может сделать занять сторону России или Украины в конфликте между странами. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает ТАСС.

Эрдоган высказался о конфликте России и Украины
Фото: EPAEPA

По словам Эрдогана, Анкара выступает за решение украинского кризиса, но не собирается отказываться от отношений с кем-либо из этих государств.

Турецкий глава рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после диалога с партнерами по НАТО.

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Эрдоган также выразил надежду на то, что Москва и Киев в самое ближайшее время возобновят переговоры. Североатлантический альянс, в свою очередь, должен озвучить четкую позицию по украинскому кризису и принять все необходимые меры.

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