Эрдоган высказался о конфликте России и Украины

Турция не может сделать занять сторону России или Украины в конфликте между странами. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает ТАСС.
По словам Эрдогана, Анкара выступает за решение украинского кризиса, но не собирается отказываться от отношений с кем-либо из этих государств.
Турецкий глава рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после диалога с партнерами по НАТО.
Эрдоган также выразил надежду на то, что Москва и Киев в самое ближайшее время возобновят переговоры. Североатлантический альянс, в свою очередь, должен озвучить четкую позицию по украинскому кризису и принять все необходимые меры.