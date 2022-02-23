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44 минуты назад

На Украине вводится чрезвычайное положение

Елена Прошина

Совбез национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 112ua.tv.

На Украине решили ввести режим чрезвычайного положения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данное решение должна утвердить Верховная Рада, передает РИА «Новости». На эту процедуру отведено 48 часов.

Данилов уточнил, что режим чрезвычайного положения «будет меняться в зависимости от тех или иных территорий». На территории Донецкой и Луганской областей чрезвычайное или военное положение вводиться не будет, так как с 2014 года там действует «отдельный режим».

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Также Данилов добавил, что власти не намерены изымать зарегистрированное оружие у населения после введения ЧП.

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