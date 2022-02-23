На Украине решили ввести режим чрезвычайного положения

Совбез национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 112ua.tv.
Данное решение должна утвердить Верховная Рада, передает РИА «Новости». На эту процедуру отведено 48 часов.
Данилов уточнил, что режим чрезвычайного положения «будет меняться в зависимости от тех или иных территорий». На территории Донецкой и Луганской областей чрезвычайное или военное положение вводиться не будет, так как с 2014 года там действует «отдельный режим».
Также Данилов добавил, что власти не намерены изымать зарегистрированное оружие у населения после введения ЧП.