На Украине решили ввести режим чрезвычайного положения

Совбез национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов , передает 112ua.tv.

Данилов уточнил, что режим чрезвычайного положения «будет меняться в зависимости от тех или иных территорий». На территории Донецкой и Луганской областей чрезвычайное или военное положение вводиться не будет, так как с 2014 года там действует «отдельный режим».