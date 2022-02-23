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56 минут назад

YouTube заблокировал канал главы ДНР Дениса Пушилина

Илья Родин

YouTube заблокировал канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина «за нарушения правил сообщества».

YouTube заблокировал канал главы ДНР Дениса Пушилина
Фото: ТАССТАСС

Донецкое агентство новостей отмечает, что Google и другие компании проводят крайне жесткую политику в отношении официальных аккаунтов республики. Так, на днях был закрыт на видеосервисе главный телеканал ДНР «Первый республиканский».

«Наши телезрители будут испытывать некоторые неудобства. С другой стороны, это своего рода признание, мы понимаем, что та сторона оценила наши усилия, нашу работу, значение и эффективность», — заявил генеральный директор канала Сергей Пеляницин.

Подвергаются наказаниям и российские СМИ. В частности, популярная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА «Новости». Перед этим со страницы было удалено видео с обращением лидера ДНР Дениса Пушилина.

Практически во всех случаях администрация соцсетей не посчитала нужным объяснить свои действия.

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