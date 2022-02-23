YouTube заблокировал канал главы ДНР Дениса Пушилина

YouTube заблокировал канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина «за нарушения правил сообщества».
Донецкое агентство новостей отмечает, что Google и другие компании проводят крайне жесткую политику в отношении официальных аккаунтов республики. Так, на днях был закрыт на видеосервисе главный телеканал ДНР «Первый республиканский».
«Наши телезрители будут испытывать некоторые неудобства. С другой стороны, это своего рода признание, мы понимаем, что та сторона оценила наши усилия, нашу работу, значение и эффективность», — заявил генеральный директор канала Сергей Пеляницин.
Подвергаются наказаниям и российские СМИ. В частности, популярная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА «Новости». Перед этим со страницы было удалено видео с обращением лидера ДНР Дениса Пушилина.
Практически во всех случаях администрация соцсетей не посчитала нужным объяснить свои действия.