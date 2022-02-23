Украинцам разрешили владение огнестрельным оружием

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обороте оружие, который дает право гражданскому населению Украины владеть огнестрельным оружием. Об этом сообщает 112ua.tv.

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Законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие поддержали 274 депутата из 450.

Документ предусматривает легализацию оборота огнестрельного оружия среди гражданского населения. В то же время, он ужесточает ответственность за его незаконное использование.