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1 час назад

Украинцам разрешили владение огнестрельным оружием

Елена Прошина

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обороте оружие, который дает право гражданскому населению Украины владеть огнестрельным оружием. Об этом сообщает 112ua.tv.

Украинцам разрешили владение огнестрельным оружием
Фото: ТАССТАСС

Законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие поддержали 274 депутата из 450.

Документ предусматривает легализацию оборота огнестрельного оружия среди гражданского населения. В то же время, он ужесточает ответственность за его незаконное использование.

Ранее в МИД Украины призвали своих граждан, находящихся на территории России, покинуть страну, а также призвал соотечественников воздержаться от поездок в РФ.

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