В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
24 минуты назад

«Это гениально!»: Трамп о признании Путиным ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Экс-президент США Дональд Трамп крайне положительно оценил решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Запись его выступления опубликовал RT.

«Это гениально!»: Трамп о признании Путиным ДНР и ЛНР
Фото: ТАССТАСС

«Вчера, когда я увидел это по телевизору, то сказал: «Это гениально! Путин объявляет большую часть Украины… независимой. О, это замечательно», — сказал Трамп в эфире радио.

Он назвал признание ДНР и ЛНР «умным» решением и «самой сильной миротворческой силой», нацеленной на сохранение мира на территории самопровозглашенных республик. При этом Трамп отметил, что если бы он был сейчас президентом США, то не допустил бы такого действия со стороны Москвы.

«Если бы я сидел, это было бы вообще немыслимо. Вы знаете, что ответил Байден? Никакого ответа не последовало, им было нечего сказать на этот счёт», — сказал Трамп.

Ранее лидер США Джо Байден объявил о новых санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР независимыми территориями.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители