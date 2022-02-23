«Это гениально!»: Трамп о признании Путиным ДНР и ЛНР

Экс-президент США Дональд Трамп крайне положительно оценил решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Запись его выступления опубликовал RT.
«Вчера, когда я увидел это по телевизору, то сказал: «Это гениально! Путин объявляет большую часть Украины… независимой. О, это замечательно», — сказал Трамп в эфире радио.
Он назвал признание ДНР и ЛНР «умным» решением и «самой сильной миротворческой силой», нацеленной на сохранение мира на территории самопровозглашенных республик. При этом Трамп отметил, что если бы он был сейчас президентом США, то не допустил бы такого действия со стороны Москвы.
«Если бы я сидел, это было бы вообще немыслимо. Вы знаете, что ответил Байден? Никакого ответа не последовало, им было нечего сказать на этот счёт», — сказал Трамп.
Ранее лидер США Джо Байден объявил о новых санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР независимыми территориями.