«Это гениально!»: Трамп о признании Путиным ДНР и ЛНР

«Вчера, когда я увидел это по телевизору, то сказал: «Это гениально! Путин объявляет большую часть Украины… независимой. О, это замечательно», — сказал Трамп в эфире радио.

Он назвал признание ДНР и ЛНР «умным» решением и «самой сильной миротворческой силой», нацеленной на сохранение мира на территории самопровозглашенных республик. При этом Трамп отметил, что если бы он был сейчас президентом США, то не допустил бы такого действия со стороны Москвы.