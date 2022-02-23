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36 минут назад

МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию РФ

ТАСС

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам, которые находятся в РФ, немедленно покинуть ее территорию, а также воздержаться от поездок в Россию. Такое заявление размещено в среду на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Киев обратился к живущим в России украинцам
Фото: ТАССТАСС

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

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