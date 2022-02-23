Кулеба раскрыл «план Б» в отношених с Москвой

Если не удастся урегулировать кризис в отношениях с Россией дипломатией, то у Киева есть «план Б» – «сражаться за каждый дюйм земли», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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МИД Украины сообщил, что Кулеба встретился с президентом США Джо Байденом перед тем, как глава американского государства выступил с заявлением по ситуации в Донбассе и санкциям. Байден заверил в готовности США к дальнейшим быстрым и решительным шагам, в тесной координации с союзниками и партнерами в случае дальнейшей агрессии» России против Украины, передает РИА «Новости».

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Кулеба «отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу». Он также «подтвердил приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского президенту США Джозефу Байдену посетить Украину с визитом».

Также Кулеба встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба заявил, что «сейчас настало время для введения санкций». «План А» – использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» – сражаться за каждый дюйм земли», – сказал глава МИД Украины. Он сообщил, что «выдвинул предложение о программе ленд-лиза, похожей на ту, которая использовалась союзниками в Европе в ходе Второй мировой войны».

Кулеба также сообщил, что власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей. Отвечая на вопрос о возможности эвакуации президента Украины Владимира Зеленского, Кулеба заявил, что тот не оставит свой народ.

Позднее в интервью Fox он заявил: «Проблема в том, что у нас нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия – ни здесь, в Вашингтоне, ни там, в Киеве». Кулеба сообщил, что в ходе визита в США заручился обещанием новых поставок вооружения, но подчеркнул, что Украина не просит присылать американские войска.

Комментируя Будапештский меморандум, Кулеба предположил, что можно было разумнее поступить с ядерными арсеналами, «если бы США вместе с Россией не заняли бы совместной позиции лишить Украину ее ядерного оружия».

Кулеба заявил, что санкции, введенные США против России, выглядят достаточно «сильными», если рассматривать их как первый шаг.