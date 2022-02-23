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53 минуты назад

Мадуро сравнил Украину с колонией Запада

Lenta.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил Украину с колонией, заявив, что она управляется странами Запада. Его слова приводит РИА Новости.

Украину сравнили с колонией Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Мадуро, российский президент Владимир Путин всегда искал дипломатического решения проблем с соседней страной.

«Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония», — заявил он.

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Лидер Венесуэлы добавил, что Украине нанесли большой ущерб. По его мнению, экономика страны была разрушена.

«Экономику Украины разрушили [президент США Джо] Байден и НАТО всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо», — заключил он.

Ранее Мадуро выразил поддержку Путину в связи с признанием Москвой Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он выступил за поиск дипломатических путей для деэскалации в Донбассе. По мнению Мадуро, российский лидер пытается защитить мир в своем регионе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

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