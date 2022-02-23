В МИД Украины ответили на вопрос о возможной эвакуации Зеленского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста телеканала Fox о возможности эвакуации Владимира Зеленского, заявил, что тот не оставит свой народ.

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«Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что, если мы сохраним единство, то в конце концов победим», - заявил Кулеба в интервью телеканалу.

Ранее Соединенные Штаты призвали президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности. Несколькими днями ранее Народная милиция ДНР со ссылкой на данные разведки сообщила о том, что украинские власти готовят эвакуацию офиса президента и ряд других правительственных учреждений во Львов.