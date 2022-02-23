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1 час назад

В МИД Украины оценили вероятность эвакуации Зеленского

ТК «Звезда»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста телеканала Fox о возможности эвакуации Владимира Зеленского, заявил, что тот не оставит свой народ.

В МИД Украины ответили на вопрос о возможной эвакуации Зеленского
Фото: EPAEPA

«Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что, если мы сохраним единство, то в конце концов победим», - заявил Кулеба в интервью телеканалу.

Зеленский объявил призыв резервистов

Ранее Соединенные Штаты призвали президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности. Несколькими днями ранее Народная милиция ДНР со ссылкой на данные разведки сообщила о том, что украинские власти готовят эвакуацию офиса президента и ряд других правительственных учреждений во Львов.

В понедельник, 21 февраля, после заседания Совбеза РФ президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он также заключил договоры о дружбе и взаимопомощи с главами ДНР и ЛНР.

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