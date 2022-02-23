В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
37 минут назад

Лукашенко раскрыл истинные цели политики США в Восточной Европе

Lenta.ruиещё 1

США хотят организовать в восточноевропейском регионе «войнушку», чтобы потом «разобраться один на один с Китаем», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «БелТА».

Лукашенко раскрыл истинные цели США в Восточной Европе
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

По словам политика, белорусы не могут чувствовать себя в безопасности, так как после «позорного» ухода американских войск из Афганистана «освободились силы», которые «надо чем-то занять». Лукашенко считает, что теперь США хотят использовать армию для решения внутренних и внешних вопросов.

«Это они хотят навязать здесь нам "войнушку", чтобы навсегда этот славянский центр отстегнуть от противостояния с ними, а потом разобраться один на один с Китаем. Это — их главный замысел», — раскрыл истинные цели США Лукашенко.

Он напомнил, что восточнославянские народы никогда не были агрессорами. По его словам, они всегда защищались и спасали другие государства, чье руководство сегодня забыло об этих исторических фактах.

«Усилить восточный фланг»: Эстония обратилась к НАТО

В январе стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность перемещения большего количества войск в Восточную Европу. Усиление группировки войск военными из западноевропейских баз может произойти на фоне эскалации на Украине.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители