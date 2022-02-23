Еще одна страна поддержала Путина в вопросе ДНР и ЛНР

Венесуэла выражает поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на президента этой страны Николаса Мадуро.
По его словам, власти Венесуэлы, наблюдая за событиями в России и на Украине, видят, как Вашингтон и Североатлантический альянс стремится остановить Москву и покончить с мультиполярным миром.
«Мы всегда будем с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России», — отметил Мадуро.
Президент Венесуэлы напомнил, что народные республики ЛНР и ДНР появились в результате преследования русского народа на востоке Украины. Люди хотели защититься от фашистских секторов, которые заполучили власть, в результате чего начался длительный конфликт.
«И на всех этапах конфликта всегда было дипломатическое предложение о диалоге со стороны Путина», — отметил глава Венесуэлы.
86 процентов российских пользователей социальных медиа высказались в поддержку решения о признании независимости ЛНР и ДНР, сообщает Brand Analytics. По его данным, 14 процентов были против.
Специалисты проанализировали реакцию пользователей в первые три часа после оглашения решения президентом РФ Владимиром Путиным. За это время 12,6 тысяч российских авторов соцмедиа высказались по теме.