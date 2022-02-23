Еще одна страна поддержала Путина в вопросе ДНР и ЛНР

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По его словам, власти Венесуэлы, наблюдая за событиями в России и на Украине, видят, как Вашингтон и Североатлантический альянс стремится остановить Москву и покончить с мультиполярным миром.

«Мы всегда будем с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России», — отметил Мадуро.

Президент Венесуэлы напомнил, что народные республики ЛНР и ДНР появились в результате преследования русского народа на востоке Украины. Люди хотели защититься от фашистских секторов, которые заполучили власть, в результате чего начался длительный конфликт.

«И на всех этапах конфликта всегда было дипломатическое предложение о диалоге со стороны Путина», — отметил глава Венесуэлы.

86 процентов российских пользователей социальных медиа высказались в поддержку решения о признании независимости ЛНР и ДНР, сообщает Brand Analytics. По его данным, 14 процентов были против.