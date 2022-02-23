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16 минут назад

США назвали условие для отказа ЕС от топлива из России

Lenta.ru

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх назвал условие для отказа Евросоюза (ЕС) от закупки топлива у России. Об этом сообщает ТАСС.

США назвали условие для отказа ЕС от топлива из России
Фото: ReutersReuters

По словам чиновника, использование РФ энергоресурсов как оружия ускорит закупку Европой топлива у других и приведет к значительным последствиям.

«Мы можем совершенно ясно заявить, что, если президент [РФ Владимир] Путин использует энергоресурсы в качестве оружия, это будет иметь огромные последствия и только ускорит диверсификацию Европы и уход от российских энергоресурсов», — выразил мнение Сингх.

Он отметил, что Вашингтон тесно сотрудничает с крупными производителями энергоресурсов по всему миру в вопросе поставок в Европу. Сингх добавил, что некоторые из них имеют резервные запасы для обеспечения поставок на мировые энергетические рынки и для баланса рынка в случае каких-либо перебоев в поставках.

«Мы можем работать с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их способность поставлять энергоресурсы на рынок, особенно в условиях роста цен», — пояснил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

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