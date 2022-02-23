Генсек ООН выступил с обвинениями в адрес Москвы

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16 минут назад

Генсек ООН назвал решение России признать ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины

Москва24иещё 1

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посчитал решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик нарушением территориальной целостности Украины. Об этом пишет РИА Новости.

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Фото: ReutersReuters

Генсек ООН указал, что решение России стало смертельным ударом по Минским соглашениям.

Гутерриш призвал стороны к прекращению огня и деэскалации. По его мнению, необходимо вернуться за стол переговоров.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

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Также президент подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Они заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет и призваны обеспечить экономическое, социальное и гуманитарное сотрудничество России с республиками Донбасса.

Кроме того, данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях ДНР и ЛНР российских военных. В них также зафиксированы обязательства сторон по взаимопомощи, если одна из сторон соглашения становится объектом нападения.

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