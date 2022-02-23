Госсекретарь США Энтони Блинкен отказывается от очной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, планировавшейся в Европе на 24 февраля.

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"<...> В данное время не имеет смысла проводить эту встречу. Я проконсультировался с союзниками и партнерами. Все согласились [с этим]. И сегодня [22 февраля] я направил письмо министру иностранных дел [России] Сергею Лаврову, информируя его об этом", - заявил Блинкен во вторник на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Вашингтоне.

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"Соединенные Штаты и я лично сохраняем приверженность дипломатии, если Россия готова сделать видимые шаги, чтобы предоставить мировому сообществу какую-то степень уверенности относительно того, что она серьезно настроена на деэскалацию и выработку дипломатического решения [в ситуации вокруг Украины]. Мы будем продвигаться, координируя действия с союзниками и партнерами, а также отталкиваясь от действий России и фактов "на земле". Однако мы не позволим России действовать под видом дипломатии, когда она ускоряет свой марш по пути конфликта и войны", - утверждал руководитель внешнеполитического ведомства США.

По его версии, "дипломатия теперь отвергнута Россией", поэтому нет необходимости проводить намечавшиеся переговоры. Тем не менее, "чтобы предотвратить развитие ситуации по сценарию, который хуже - полномасштабное нападение на всю Украину, включая столицу", США будут готовы к дальнейшим дипломатическим контактам с Россией, добавил Блинкен. Он повторил, что, с точки зрения Вашингтона, Москве будет необходимо продемонстрировать серьезность настроя на такие контакты. Пока такого нет, полагает Блинкен. "Если подход Москвы изменится, то мы [США] готовы, я готов к взаимодействию", - отметил госсекретарь.

Инициативу проведения встречи Лаврова и Блинкена выдвинул ранее Вашингтон. Москва дала согласие на эту встречу. Ее предполагалось провести, согласно излагавшейся сторонами информации, в Женеве.

Дальнейшая дипломатия

США готовы к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с РФ, но Москва должна продемонстрировать серьезный настрой, заявил Блинкен.

По его словам, ввиду "вторжения РФ на Украину" и якобы "отвергнутого [Москвой] дипломатического подхода" встреча госсекретаря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "не имеет смысла". Тем не менее, уточнил Блинкен, чтобы "не допустить развития событий по худшему сценарию", США "будут добиваться" дипломатического разрешения кризиса.

"Так что мы и наши партнеры открыты к дипломатии, но Москва должна продемонстрировать серьезность [своих намерений]. В последние 24 часа она демонстрировала обратное", - утверждал Блинкен.

Высказывания Путина

Высказывания президента РФ Владимира Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного России образования, а не суверенного государства. С таким заявлением выступил Блинкен.

"Вызывающая глубокое беспокойство речь президента Путина вчера и его сегодняшние высказывания ясно показывают миру, как он видит Украину - не как суверенное государство с правом на территориальную целостность и независимость, а как что-то созданное Россией и потому подчиненное ей. Это полностью ложное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки миллионов украинцев. Теперь, когда мы услышали слова самого президента Путина, это только подтвердило то, что мы говорили. <...> Он всегда планировал вторгнуться на Украину, взять под контроль ее и ее народ, уничтожить украинскую демократию, которая представляет сильный контраст с его автократией, чтобы вернуть Украину России", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США предупредил, что если Россию продолжит действия на этом направлении, США ответят новыми санкциями. "Мы будем наращивать свои санкции, если Россия продолжит эскалацию ситуации", - сказал он.

Сфера влияния

Блинкен утверждает, что Россия пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО.

"Абсолютно ясно из того, что мы видели за последние сутки, что речь никогда не шла об Украине и НАТО как таковых. Что президент [РФ Владимир] Путин четко дал понять, так это то, что речь идет о полном подчинении Украины Россией. Речь идет о восстановлении Российской империи, а если не об этом, то о сфере влияния, а если не о ней, то о полной нейтральности стран, окружающих Россию", - заявил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Судьба "нормандского формата"

Блинкен отказался комментировать возможную дальнейшую судьбу "нормандского формата" и адресовал этот вопрос руководству РФ.

На совместной пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой главе американской дипломатии был задан вопрос о том, считает ли он, что "нормандский формат" больше не работает в связи с последним развитием событий вокруг Украины и его следует заменить. "Что касается "нормандского формата", что я думаю, что этот вопрос лучше всего задавать президенту [РФ Владимиру] Путину. Насколько мы можем видеть по тем действиям, которые он предпринял, он отверг его и по сути разорвал минские соглашения, ради реализации которых и был создан "нормандский формат", - утверждал в ответ Блинкен.

"То, что мы видели сейчас, за последние сутки, похоже на окончательное аннулирование "Минска" со стороны России. Но опять же вам следует спросить президента Путина по поводу того, что будет дальше",- добавил госсекретарь.

Ответ на эскалацию

США начали вводить новые санкции против РФ на высоко поднятой планке и продолжат действовать таким образом в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины, заявил Блинкен.

"Россия явно предпочла отказаться от дипломатии и диалога и пойти по пути агрессии", - утверждал он.

По словам Блинкена, в связи с этим США предприняли серьезные меры, о которых предупреждали до этого.

"Столкнувшись сегодня с началом российского вторжения на Украину, мы [в плане ответной реакции] начали на высоко поднятой планке и останемся высоко. Санкции, о которых мы уже объявили, выходят далеко за пределы того, что мы делали в 2014 году. <...> Мы также ясно даем понять, что если Россия продолжит эскалацию, то мы тоже. Конечно, это не только санкции и меры подобного рода, которые принимаются. Это, как мы ясно дали понять, усиление НАТО и ее восточного фланга, продолжение и увеличение поддержки, которую мы предоставляем Украине во всех аспектах", - продолжил Блинкен.

О Будапештском меморандуме

Администрация США полагает, что Москва якобы "начала разрывать" Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией, сообщил Блинкен.

"По сути, Россия начала разрывать Будапештский меморандум в 2014 году, когда она захватила Крым и вторглась в Донбасс, возглавляя, финансируя, поддерживая сепаратистов в ведении войны в Донбассе. Я думаю, то, что мы видели в последние 24 часа, это дальнейший отказ России от Будапештского меморандума", - утверждал глава Госдепа.

Он добавил, что Вашингтон продолжает оказывать помощь Киеву. "Мы продолжаем оказывать поддержку, выраженную в Будапештском меморандуме, и делаем все возможное для поддержания независимости Украины, ее безопасности и благополучия", - сказал госсекретарь.

Будапештский меморандум, или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.