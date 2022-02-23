На Украине заговорили о конце существования государства

«Сейчас идет речь о существовании нашего государства. Ни о рейтингах, ни о вторых, третьих или двадцать третьих сроках, ни о том, как и кто будет выглядеть. Наша обязанность — посвятить себя именно этому, а не перспективам своего личного или коллективного политического будущего», — заявил нардеп.