Зеленский подписал закон о призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым резервисты могут быть призваны на военную службу в особый период, сообщается на сайте официального интернет-представительства украинского президента.

Фото: Reuters Reuters

«Документ усовершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-учеными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации», - говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части и существенно повысить их боеспособность, а также быстро увеличить «боевой потенциал сил обороны и вовремя реагирования на внезапные угрозы национальной безопасности».