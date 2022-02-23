Израиль нанес удары ракетами "земля - земля" по Сирии

Израиль осуществил атаку с применением ракет класса "земля - земля" по окрестностям сирийской провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщило в среду информационное агентство SANA.

Фото: EPA EPA

По его данным, атака велась из района Голанских высот, которые располагаются у границы с Сирией. Как сообщает агентство, в результате есть материальный ущерб.