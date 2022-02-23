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45 минут назад

Кулеба передал Байдену приглашение посетить Украину

ТАССиещё 6

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал президенту США Джо Байдену приглашение посетить Киев от президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило украинское дипломатическое ведомство по итогам встречи Кулебы и Байдена, состоявшейся во вторник в Вашингтоне.

Кулеба передал Байдену приглашение посетить Украину
Фото: ReutersReuters

"В развитие контактов между президентами Украины и США президент Джо Байден принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

"Министр подтвердил приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского президенту США Джо Байдену посетить Украину с визитом", - добавило внешнеполитическое ведомство.

По словам МИД, "президент Байден подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США". Американский лидер сообщил Кулебе о решении США ввести ряд санкций против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

"Дмитрий Кулеба отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу", - сообщил МИД.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

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