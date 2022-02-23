Кулеба передал Байдену приглашение посетить Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал президенту США Джо Байдену приглашение посетить Киев от президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило украинское дипломатическое ведомство по итогам встречи Кулебы и Байдена, состоявшейся во вторник в Вашингтоне.

Фото: Reuters Reuters

"В развитие контактов между президентами Украины и США президент Джо Байден принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

"Министр подтвердил приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского президенту США Джо Байдену посетить Украину с визитом", - добавило внешнеполитическое ведомство.

По словам МИД, "президент Байден подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США". Американский лидер сообщил Кулебе о решении США ввести ряд санкций против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

"Дмитрий Кулеба отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу", - сообщил МИД.