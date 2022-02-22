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1 час назад

В Раде создадут штаб обороны

Lenta.ruиещё 1

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде Украины создадут штаб обороны, который будет заниматься выработкой решений, сообщает Интерфакс.

В Раде создадут штаб обороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О данной инициативе политик рассказал журналистам после встречи лидеров и групп фракций с президентом страны Владимиром Зеленским. Он отметил, что люди, которые будут входить в этот штаб, будут собираться на регулярной основе для того, чтобы вырабатывать ряд необходимых решений, с которыми они пойдут к главе государства.

«Вместе с президентом это обсуждаем и потом принимаем в парламенте», — подытожил Арахамия.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался обсуждать разрыв дипломатических отношений с Россией на встрече с лидерами фракций. Также не рассматривалось введение военного положения в стране. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После этого МИД Украины отозвал из Москвы временного поверенного и направил президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.

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