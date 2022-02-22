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1 час назад

В ООН ответили на слова Путина об убийстве Минских соглашений

Lenta.ru

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Минские соглашения еще существуют, и стороны переговорного процесса еще могут решиться на дипломатическое урегулирование. Цитату приводит РИА Новости.

В ООН ответили на слова Путина об убийстве минских соглашений
Фото: TwitterTwitter

«По нашему мнению, есть дипломатические рамки, которые существуют, которые остаются, и они должны быть использованы в качестве пути к деэскалации», — рассказал он.

Так представитель генсека ООН ответил на слова российского президента Владимира Путина о том, что руководство Украины убило Минские соглашения задолго до того, как Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР) были признаны Москвой.

По его словам, Москва неоднократно обращалась к Киеву с предложениями решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, однако власти Украины постоянно уклонялись от диалога с представителями народных республик.

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