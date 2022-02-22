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42 минуты назад

В США подтвердили намерение ввести новые санкции в отношении РФ

Елена Прошина

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман подтвердила намерение США вскоре ввести новые санкции в отношении России, пишет ТАСС.

В США подтвердили планы ввести новые санкции в отношении РФ
Фото: ReutersReuters

"В предстоящие часы США объявят о существенных дополнительных санкциях и других мерах, которые заставят Российскую Федерацию заплатить высокую цену, столкнуться с последствиями [решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик]", - заявила Шерман, выступая на посвященном ситуации вокруг Украины специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Как утверждает Шерман, Россия своими решениями в отношении Донбасса создает угрозу безопасности всего международного сообщества.

"Российская Федерация явно хочет вернуть мир назад в эпоху империй, когда правила международного порядка определялись орудиями и сталью, а не гражданами, свободно реализующими свои демократические права выбирать собственных лидеров, собственные альянсы и собственное будущее. Речь идет об угрозе не только европейской безопасности, но и безопасности людей во всем мире", - считает замглавы внешнеполитического ведомства США.

Ранее во вторник заместитель помощника Байдена по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США объявят новые санкции против России за признание ДНР и ЛНР в ближайшие часы.

Также Белый дом анонсировал, что Байден в 22.00 мск выступит с речью о ситуации вокруг России и Украины.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После этого Байден подписал указ о санкциях, который помимо прочего устанавливает запрет для американцев на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними.

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