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27 минут назад

Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Елена Прошина

Президент США Джо Байден выступит во вторник с речью по ситуации вокруг России и Украины, пишет ТАСС.

Выступление назначено на 22:00 мск.

"Президент представит актуальную информацию касательно России и Украины", - сообщается в обновленном графике, который распространил Белый дом.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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После этого Байден подписал указ о санкциях, который помимо прочего устанавливает запрет для американцев на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними, пишет ТАСС.

Ранее во вторник заместитель помощника Байдена по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США объявят новые санкции против России за признание ДНР и ЛНР в ближайшие часы, пишет ТАСС.

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