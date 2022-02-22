Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден выступит во вторник с речью по ситуации вокруг России и Украины, пишет ТАСС.

Выступление назначено на 22:00 мск.

"Президент представит актуальную информацию касательно России и Украины", - сообщается в обновленном графике, который распространил Белый дом.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

После этого Байден подписал указ о санкциях, который помимо прочего устанавливает запрет для американцев на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними, пишет ТАСС.