Пока вы не уснули: отказ Зеленского на требования ЛНР и ДНР и заморозка «Севпотока-2»

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Совфед разрешил использовать армию в Донбассе

Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента России Владимира Путина об использовании российских Вооруженных сил за рубежом, передает РИА «Новости».

Соответствующее постановление было единогласно принято 153 сенаторами на внеочередном заседании верхней палаты парламента.

«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», - говорится в постановлении Совфеда.

В Германии объявили о заморозке «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» заморожен. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник, 22 февраля.

— Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас — это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило «Северный поток — 2», — сказала министр.

Зеленский отказался вывести войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет рассматривать просьбу Донецкой и Луганской народных республик об отводе войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса. Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, которая доступна на YouTube-канале Ruptly.

«Кто просил? Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», — заявил президент Украины.

Медведев поприветствовал Европу в «новом мире»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на решение канцлера Германии Олафа Шольца остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2».

«Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» - написал Медведев в твиттере.

Песков назвал главную цель России по Донбассу

Решение об отправке военных в ДНР и ЛНР будут принимать в зависимости от событий и обращений глав республик, главное - обеспечение безопасности населения. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик, исходя из целесообразности", - пояснил Песков. "Главная цель - сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которые постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны вооруженных сил Украины", - подчеркнул он.

Российские гимнастки отказались ехать в Киев

Сборная России по художественной гимнастике в связи с политической ситуацией отказалась от участия в этапе Гран-при, который пройдет в Киеве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная РФ в Киев не поедет», — приводятся в материале слова Винер-Усмановой.

Этап Гран-при в Киеве запланирован на 14-15 марта.

Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

На своей странице в Twitter Трасс написала, что Великобритания продолжит ужесточать санкции, «если Россия откажется от деэскалации».

В SWIFT высказались о санкциях против России

В SWIFT внимательно следят за ситуацией по поводу возможных санкций против России, однако там же сообщили об отсутствии полномочий по принятию решений. Об этом пишет «Прайм».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в случае ее отключения от SWIFT может перейти на отечественный аналог или другие системы передачи информации. По его словам, в последнее время страны Запада начали понимать, что в случае отключения России от международной системы пострадает не только РФ, но и они сами.

Водителей предупредили о штрафе в 15 тысяч

Водители в РФ могут получить штраф до 15 тысяч рублей, если при себе у них не будет медсправки. Такая мера коснется только тех автомобилистов, у которых имеется на удостоверении отметка «Медицинская справка». Об этом написал в своем telegram-канале руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Оговорка означает, что ВУ действительно только при наличии врачебного заключения (ст. 25 ФЗ „О безопасности дорожного движения“). Рядовому водителю медицинскую комиссию необходимо проходить один раз в 10 лет: от замены до замены ВУ. При наличии же подобной записи комиссия проходится ежегодно», — объяснил эксперт.

Джонсон: РФ планирует захват и подчинение Украины

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Россия планируют «полномасштабное вторжение» на территорию Украины. Об этом сообщает газета The Sun.

«Все (происходящее) свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин сосредоточен на полномасштабном вторжении на Украину, на захват и подчинение независимой, суверенной европейской страны», — приводит слова Джонсона Газета.ru